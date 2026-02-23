Il regista salernitano Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona

Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona con il suo cortometraggio “Marianna”.
Il regista salernitano Luigi Di Domenico è stato premiato con il riconoscimento per la Miglior Regia al The North Film Festival, prestigiosa manifestazione cinematografica internazionale che si svolge a Barcellona.
L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti competitivi più dinamici e selettivi del panorama indipendente internazionale. In questo scenario altamente competitivo, il premio conferito a Di Domenico rappresenta un importante riconoscimento artistico per il suo lavoro registico e per la forza espressiva del film presentato in concorso.
“Ancora non ho realizzato, – ha detto emozionato, il regista – è stata un’emozione grandissima. Sono molto grato per questo riconoscimento che è vero che è indirizzato a me, in quanto regista, ma in realtà è di tutto il cast e la crew che mi hanno supportato durante tutta la fase di realizzazione del film. Senza la loro professionalità e umanità tutto ciò non sarebbe stato possibile.
Durante la cerimonia di premiazione, dopo aver ricevuto il premio, ho ringraziato anche tutti coloro che continuano a lottare per i propri diritti e per la propria dignità e ha nominato le persone del rione Fratte di Salerno che continuano a lottare per la presenza delle Fonderie Pisano, per la loro salute “sperando che possano avere finalmente giustizia”.Il premio alla regia consolida il percorso artistico di Di Domenico, da sempre orientato a un cinema attento al reale, ai conflitti generazionali e alle tensioni sociali che attraversano i territori. Il riconoscimento internazionale ottenuto a Barcellona non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma rafforza la visibilità del cinema indipendente italiano nei circuiti festivalieri esteri.
