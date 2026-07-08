Regione, presentato il progetto SPAZIO PIU’ rivolto agli studenti con disabilità

Gli studenti universitari con disabilità della Campania potranno contare su un nuovo servizio dedicato all’ingresso nel mondo del lavoro, presentato ieri all’Auditorium della Regione Campania.
Si chiama “Spazio PIU” ed è uno sportello di orientamento rivolto agli studenti iscritti al penultimo e all’ultimo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e di dottorato, oltre ai laureati da non più di sei mesi degli atenei campani accreditati nel sistema del diritto allo studio. Il servizio, attraverso gli operatori dei Centri per l’Impiego, offrirà orientamento personalizzato, valutazione delle competenze, sottoscrizione del patto di lavoro e informazioni sulle tutele e sugli incentivi per l’inserimento lavorativo. Previsti anche percorsi per la preparazione ai colloqui, il sostegno a idee imprenditoriali e attività di formazione e accompagnamento in azienda.
L’iniziativa mette in rete università, Adisurc, Centri per l’Impiego e sistema della formazione professionale con l’obiettivo di favorire accessibilità, autonomia e inclusione nel passaggio dallo studio al lavoro.
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