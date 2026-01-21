Regione, Fico presenta in Consiglio la nuova giunta. “Fiducia nel lavoro dell’esecutivo”

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato in Consiglio regionale i componenti della nuova Giunta, esprimendo fiducia nel lavoro dell’esecutivo appena insediato.
“Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio nella responsabilità di governo di una regione importante e complessa come la nostra”. Una Giunta, ha spiegato, pensata per rappresentare in modo chiaro le diverse sensibilità della maggioranza: “Ho voluto una giunta che fosse chiara espressione delle diverse anime politiche della coalizione che mi ha sostenuto, una coalizione che ha condiviso un progetto politico preciso e che ora è al servizio di questa regione e dei suoi cittadini”.
Fico ha indicato le priorità dell’azione amministrativa, sottolineando l’impegno a “lavorare strenuamente per contrastare le disuguaglianze sociali, tutelare ambiente e territorio, risolvere le criticità esistenti nella sanità, garantire il diritto al trasporto pubblico efficiente, valorizzare le aree interne, promuovere le eccellenze di questa straordinaria terra, sostenere le imprese e dare ai giovani un’opportunità e un’idea concreta di futuro”. Fico ha inoltre assicurato un rapporto improntato al rispetto istituzionale con l’assemblea regionale, evidenziando che la Giunta “ispirera’ la propria azione in una corretta e leale collaborazione istituzionale con le forze politiche di maggioranza e di opposizione, con il solo scopo di perseguire sempre l’interesse collettivo”.
Nei prossimi giorni è prevista la convocazione della Giunta per avviare l’iter della proposta di legge di bilancio, che sarà poi sottoposta al Consiglio regionale. Un passaggio che, ha ricordato Fico, “è la priorita’ dell’amministrazione regionale, nell’interesse sia dell’esecutivo che del Consiglio”.
