Regione Campania, via libera alla manovra da oltre 38,5 miliardi di euro. Il punto con Corrado Matera

Regione Campania, via libera alla manovra da oltre 38,5 miliardi di euro, con la sanità che assorbe circa il 70% delle risorse.
È il cuore del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Campania approvato ieri dal Consiglio regionale, insieme alla legge di stabilità, mozioni e ordini del giorno. Dunque approvazione del Bilancio di Previsione 2026 con l’uscita dall’esercizio provvisorio. Il 70% delle risorse riguarda la sanità, ora sarà fondamentale l’uscita dal piano di rientro per poter attivare tutti i necessari investimenti, per valorizzare le professionalità sanitarie e la sanità pubblica della Campania. Un lavoro prezioso portato a termine dalla Commissione Bilancio, presieduta dal Consigliere regionale Corrado Matera, oggi nostro ospite
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Matera su bilancio regione
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