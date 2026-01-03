Regione Campania, tiene banco la querelle sulla nomina ad assessore di Enzo Cuomo

03/01/2026 Politica Nessun commento
E’ al centro di una querelle politica in Campania la nomina ad assessore regionale in quota Pd di Enzo Cuomo. La questione deriva dal fatto che è anche sindaco di Portici, ma si sarebbe dimesso proprio lo stesso giorno e prima della nomina ad assessore, il 31 dicembre scorso, così come è fissato nella dichiarazione apposita che ha firmato.

L’articolo 53 del  Testo unico degli enti locali, pero’, indica che “le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio”.

Secondo l’opposizione, per essere nominato correttamente assessore, Cuomo si sarebbe dovuto dimettere l’11 dicembre per poter entrare nella squadra di Roberto Fico. Dato che la data di protocollo delle dimissioni coinciderebbe con quella della nomina, gli scenari possibili sono due: se Cuomo è incompatibile, dal 20 gennaio cessa di essere tale; se invece la nomina era inconferibile, perché Cuomo non era ancora decaduto, Fico potrebbe dover scegliere un altro. 

