Regione Campania, sport, voucher fino a 400 euro per i minori

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei voucher destinati ai minori per l’accesso gratuito alle attività sportive nell’annualità 2026-2027.
L’iniziativa prevede un contributo fino a 400 euro per ogni ragazzo tra i 6 e i 15 anni, da utilizzare per coprire i costi di iscrizione e frequenza presso associazioni e società sportive aderenti. Possono presentare domanda le famiglie con Isee fino a 17 mila euro, se con un massimo di tre figli, e fino a 28 mila euro per nuclei con quattro o più figli. La graduatoria assegnerà priorità ai minori con disabilità, a chi non ha beneficiato del contributo nella precedente edizione e, a parità di requisiti, seguirà l’ordine cronologico delle richieste.
“Nessun bambino deve rinunciare allo sport per motivi economici”, ha dichiarato l’assessora allo sport della Regione Fiorella Zabatta.
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