Regione Campania, crescono le quotazioni di Bonavitacola nella corsa alla vicepresidenza. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

Crescono le quotazioni di Fulvio Bonavitacola nella corsa verso la nomina a componente del nuovo governo della Regione Campania, guidato dal presidente Roberto Fico. Bonavitacola è in corsa verso la vice presidenza. Dovrebbe entrare in quota della lista “A Testa Alta”, riferimento del presidente uscente.
La situazione al momento non sembra essersi sbloccata, ma il presidente Fico potrebbe varare la giunta prima del 29 dicembre, in occasione del primo consiglio regionale. Ne abbiamo parlato questa mattina con il collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su nuova giunta regionale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.