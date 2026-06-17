Regione Campania, contributi ai musei, pubblicato l’avviso 

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi destinati ai musei e alle raccolte museali degli enti locali e di interesse locale per l’esercizio finanziario 2026.
L’iniziativa punta a sostenere interventi di tutela, valorizzazione, accessibilità, sicurezza, innovazione e digitalizzazione del patrimonio museale regionale, oltre al miglioramento dei servizi offerti ai visitatori. Potranno presentare domanda i soggetti titolari di musei riconosciuti di interesse regionale presenti sul territorio campano e, per specifiche finalità previste dal bando, anche gli enti senza scopo di lucro.
Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania. E’ possibile presentare le domande fino al 7 luglio attraverso il portale servizi-digitali.
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