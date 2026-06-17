Regione Campania, contributi ai musei, pubblicato l’avviso 

17/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi destinati ai musei e alle raccolte museali degli enti locali e di interesse locale per l’esercizio finanziario 2026.

L’iniziativa punta a sostenere interventi di tutela, valorizzazione, accessibilità, sicurezza, innovazione e digitalizzazione del patrimonio museale regionale, oltre al miglioramento dei servizi offerti ai visitatori. Potranno presentare domanda i soggetti titolari di musei riconosciuti di interesse regionale presenti sul territorio campano e, per specifiche finalità previste dal bando, anche gli enti senza scopo di lucro.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania. E’ possibile presentare le domande fino al 7 luglio attraverso il portale servizi-digitali.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento