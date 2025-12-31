Regione Campania, a breve l’annuncio della nuova giunta Fico. Il commento di Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

E’ al rush finale la nomina da parte del presidente Roberto Fico per la scelta della sua squadra di assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente nella giornata di oggi.
Il nuovo governatore ieri ha lavorato per tutta la giornata nella sede di Santa Lucia, sentendo i nuovi assessori e consultandosi con i leader nazionali del M5s Conte e del Pd Schlein per chiudere la lista della squadra. Al momento la lista degli assessori regionale è praticamente completa. Abbiamo fatto il punto in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera. Abbiamo parlato anche dell’incontro che ieri ha avuto a Salerno l’ex governatore De Luca.
Ascolta
Andrea Pellegrino su annuncio nuova giunta regionale
