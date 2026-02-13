Regione, 30 milioni per 60 interventi sulla viabilità rurale, 42 in provincia di Salerno

È stata pubblicata la graduatoria dei comuni campani ammessi a finanziamento nell’ambito dell’intervento “Reti viarie al servizio delle aree rurali”.
L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a quasi 30 milioni di euro e consentirà di finanziare 60 interventi in altrettanti comuni della Campania, 42 dei quali in provincia di Salerno. Lo ha fatto sapere l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, spiegando che con la pubblicazione della graduatoria la regione dà un’importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle aree rurali.
“Questi interventi – spiega – contribuiranno a migliorare concretamente le condizioni delle aziende agricole, dei lavoratori, dei cittadini e dell’intera comunità locale, restituendo dignità a zone spesso trascurate rispetto alle aree più frequentate, sulle quali le amministrazioni locali tendono normalmente a concentrare le risorse. Il recupero e potenziamento delle strade rurali rientra in una strategia più ampia volta a contrastare lo spopolamento, ad incrementare i servizi e a rendere le zone a vocazione agricola più attrattive come luoghi di residenza e lavoro, conclude l’assessora.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.