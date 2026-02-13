Regione, 30 milioni per 60 interventi sulla viabilità rurale, 42 in provincia di Salerno

13/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

È stata pubblicata la graduatoria dei comuni campani ammessi a finanziamento nell’ambito dell’intervento “Reti viarie al servizio delle aree rurali”.

L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a quasi 30 milioni di euro e consentirà di finanziare 60 interventi in altrettanti comuni della Campania, 42 dei quali in provincia di Salerno. Lo ha fatto sapere l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, spiegando che con la pubblicazione della graduatoria la regione dà un’importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle aree rurali.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

“Questi interventi – spiega – contribuiranno a migliorare concretamente le condizioni delle aziende agricole, dei lavoratori, dei cittadini e dell’intera comunità locale, restituendo dignità a zone spesso trascurate rispetto alle aree più frequentate, sulle quali le amministrazioni locali tendono normalmente a concentrare le risorse. Il recupero e potenziamento delle strade rurali rientra in una strategia più ampia volta a contrastare lo spopolamento, ad incrementare i servizi e a rendere le zone a vocazione agricola più attrattive come luoghi di residenza e lavoro, conclude l’assessora. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento