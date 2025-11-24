Regionali – Netta vittoria del centrosinistra in Campania. Il punto con il segretario provinciale del Pd, Enzo Luciano

Netta vittoria del centrosinistra in Campania.
In Campania il candidato del centrosinistra Roberto Fico è al 58% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli al 36,5%, mentre Giuliano Granato, candidato popolare campano , è al 2,7%. E’ quanto fotografano le proiezioni Consorzio Opinio Italia. La coalizione del centrosinistra è al 59,2%, il centrodestra al 35,7%. I partiti che sostengono Granato sono al 2,2%. Netta vittoria anche nel salernitano con una affermazione importante del Pd.
Abbiamo commentato con il segretario provinciale del Pd, Enzo Luciano
Ascolta
Luciano su elezioni
