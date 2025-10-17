Regionali, contro l’astensionismo le Acli-Salerno lanciano la politica al bar. Il senso dal presidente Manzolillo

Le Acli di Salerno e provincia lanciano il progetto “Caffe’ Corretto…. la Politica al Bar”, per cercare di arginare il fenomeno dell’astensionismo, in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Si tratta di un percorso di cittadinanza attiva per riaffermare il valore della partecipazione democratica e la responsabilità del voto come strumento di cambiamento e costruzione del bene comune.
L’iniziativa “Caffè corretto… al bar con la Politica” è un format pensato per favorire il dialogo diretto con i candidati in un clima informale, aperto e rispettoso. In contemporanea, le Acli stanno realizzando una campagna di sensibilizzazione al voto rivolta a tutti i cittadini, per incoraggiare la partecipazione e contrastare l’astensionismo.
Sul senso dell’iniziativa e sulle modalità abbiamo sentito in diretta il presidente provinciale delle Acli-Salerno, Daniele Manzolillo.Ascolta
Daniele Manzolillo contro astensionismo
