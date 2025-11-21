Regionali Campania, si chiude la campagna elettorare. In Campo 20 liste a sostegno di 6 candidati presidente

Ultimo giorno di campagna elettorale in Campania in vista del voto per le regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre. Sono 20 le liste a sostegno di sei candidati alla presidenza della Regione Campania. Otto quelle messe in campo dal centrosinistra al fianco di Roberto Fico, otto per il centrodestra con Edmondo Cirielli, più quattro indipendenti “Per – per le persone e la comunità”, che candida Nicola Campanile; “Campania popolare”, a sostegno di Giuliano Granato; “Forza del popolo”, che candida Carlo Arnese e Dimensione Bandecchi guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi.
Domenica si può votare dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. In ballo la successione al governatore uscente Vincenzo De Luca, al termine di due mandati consecutivi.
Sono 5825 le sezioni in cui si vota, circa la metà a Napoli, per eleggere 50 consiglieri. Proprio alla circoscrizione di Napoli tocca il maggior numero dei seggi del prossimo Consiglio regionale (27). A Salerno e provincia vanno 9 seggi, a Caserta 8, ad Avellino 4, a Benevento 2. Circa 5 milioni i cittadini campani chiamati al voto.
Per conquistare seggi una lista deve superare il 2,5% dei voti validi a livello regionale. Nel 2020 si recò alle urne il 55,5% degli elettori, in una domenica in cui si votava anche il referendum per ridurre il numero dei parlamentari, circostanza che incise sull’affluenza finale.
