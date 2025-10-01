Regionali Campania, Mastella avverte Fico sull’euforia contagiosa del centrodestra

01/10/2025 Politica, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

L’euforia del Centrodestra, dopo la vittoria alle regionali nelle Marche, potrebbe contagiare altri territori, Campania compresa. E’ l’avvertimento di Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, alleato del Centrosinistra alle elezioni  di novembre in Campania. Secondo Mastella, “il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi”. 

“Il campo largo – spiega Mastella – non parla più a tutta una parte, maggioritaria, del Paese. Non si può restare ostaggio di logiche massimaliste. La vicenda della Flotilla è emblematica. E’ una iniziativa coraggiosa e nobile ma è fuori da ogni canone istituzionale e non accettabile che sia rimasto inascoltato perfino l’appello del Capo dello Stato e della Chiesa italiana”. Mastella sulla composizione delle liste aggiunge: “No a veti su identità politiche, simboli e nomi. Si rispetti l’autonomia politica di ognuno. Occhio all’euforia da remuntada del centrodestra”, conclude Mastella.

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su Mastella
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento