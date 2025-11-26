Regionali Campania, l’uscente Luca Cascone stravince con quasi 21 mila voti. Il suo commento

Con 20.877 preferenze Luca Cascone è il più votato della Lista A Testa Alta in tutta la Campania e il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti nella Circoscrizione di Salerno. Grazie alle 3.051 preferenze registrate nel Comune capoluogo, è il più votato in assoluto anche a Salerno città; un primato registrato anche in altri Comuni della Circoscrizione. Un risultato trasversale su tutto il territorio dunque che premia il lavoro del Presidente uscente della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Urbanistica della Regione Campania e che si appresta a occupare con orgoglio e “A Testa Alta”, lo scranno di Consigliere Regionale per il terzo mandato consecutivo.
“Il risultato di una campagna elettorale è frutto degli anni di lavoro e della presenza sul territorio, degli amici, dei sostenitori, dei tanti amministratori con cui ti confronti cercando di risolvere i problemi delle comunità”, commenta il consigliere regionale Luca Cascone che questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
