Regionali Campania, i più votati nella Circoscrizione di Salerno

In provincia di Salerno il vantaggio ottenuto dalla coalizione di Centrosinistra si assottiglia rispetto al dato regionale: Roberto Fico con il centrosinistra raggiunge il 56,27% rispetto al 40,51 raggiunto dal centrodestra guidato da Edmondo Cirielli. Il dato regionale è invece 60,63% contro il 35,72%.
I più votati nella circoscrizione di Salerno risultano essere: Luca Cascone a capo della Lista a Testa Alta (20.869), Corrado Matera del Pd (19.621), Andrea Volpe a capo della lista Avanti Campania (17.305). Il consigliere uscente Franco Picarone nella lista Pd ha raccolto 13.174 voti; Giovanni Guzzo 11.506. Sopra i 10mila anche Nello Fiore nella stessa lista. Bene anche l’altro consigliere uscente Tommaso Pellegrino che a capo della lista Casa Riformisti per la Campania ha ottenuto 15.602 preferenze, ma resterebbe fuori.
Nel centrodestra spicca Peppe Fabbricatore di Fratelli d’Italia con 13.836 voti; Nunzio Carpentieri arriva a 12.707, Annalisa Della Monica 11.123. In Forza Italia Roberto Celano arriva a 8.650, mentre Lello Ciccone arriva a 7.817 e Rosaria Aliberti 7.317. Nella Lega il più votato è Mimì Minella con quasi 6mila preferenze, mentre il consigliere uscente Aurelio Tommasetti arriva a 5.317 voti.
