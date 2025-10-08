Regionali Campania, Fdi lancia la candidatura di Edmondo Cirielli. Riserve da Fi

“I tentennamenti di Forza Italia? Sinceramente un po’ mi hanno sorpreso, perché anche il giorno prima che direttamente dalla mia leader mi è stato comunicato che c’era una convergenza sul mio nome, prima di lei il coordinatore regionale Martusciello aveva detto che secondo lui ero il candidato più forte e che i sondaggi che avevano loro in mano dicevano questo”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, poche ore dopo l’annuncio da parte di Fdi della sua candidatura alla presidenza della Regione Campania, con il sostegno di Lega e Noi Moderati, non ancora con quello di Forza Italia.
“Voglio essere – ha aggiunto Cirielli – il candidato della coalizione, lo faccio con orgoglio per la mia terra, anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania”.
“Non so quale sia il tema, ma credo che siano domande non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano. Mi aspetto – ha aggiunto Cirielli – che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia. Per quanto mi riguarda io voglio essere il candidato della coalizione, è la mia storia che parla chiaro, sono sempre stato anche una persona che ha sempre condiviso gli ideali del centrodestra”. Così il vice ministro Cirielli.
Da Forza Italia è stata ribadita nessuna preclusione alle proposte degli alleati per la Campania, ma hanno annunciato delle valutazioni da fare negli incontri previsti nelle prossime ore.
Con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera, abbiamo fatto il punto e delle considerazione sull’attuala fase politica in Campania.
Ascolta
Andrea Pellegrino su candidatura Cirielli
