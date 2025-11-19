Regionali Campania, confronto televisivo all’insegna del fair play tra Fico e Cirielli. Riflessioni con Andrea Pellegrino

19/11/2025 Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Rifiuti, lavoro, lotta alla camorra ed autonomia differenziata. Sono stati i principali temi al centro del confronto televisivo nazionale organizzato ieri da Sky Tg24 tra Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania del centrosinistra, ed Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza del centrodestra.

Un dibattito dai toni istituzionali, meno movimentato rispetto alle attese, in cui a dominare è stato il fair play, pur nelle forti differenze di vedute, tra i due sfidanti. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sull’andamento della campagna elettorale in Campania abbiamo fatto una riflessione questa mattina con il collega Andrea Pellegrino, direttore dell’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su confronto Fico/Cirielli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento