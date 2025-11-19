Regionali Campania, confronto televisivo all’insegna del fair play tra Fico e Cirielli. Riflessioni con Andrea Pellegrino

Rifiuti, lavoro, lotta alla camorra ed autonomia differenziata. Sono stati i principali temi al centro del confronto televisivo nazionale organizzato ieri da Sky Tg24 tra Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania del centrosinistra, ed Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza del centrodestra.
Un dibattito dai toni istituzionali, meno movimentato rispetto alle attese, in cui a dominare è stato il fair play, pur nelle forti differenze di vedute, tra i due sfidanti.
Sull’andamento della campagna elettorale in Campania abbiamo fatto una riflessione questa mattina con il collega Andrea Pellegrino, direttore dell’Ora della Sera.
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
