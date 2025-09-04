Regionali Campania, botta e risposta Conte-De Luca su candidatura Fico

04/09/2025 Politica Nessun commento

“Non abbiamo fatto nessun patto per posizioni di potere, per ipotecare poltrone o altro. Ci concentriamo sul programma”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a Roma alla festa di Alleanza Verdi Sinistra in merito alle elezioni regionali in Campania. 

Parlando di Roberto Fico, candidato alla presidenza in Campania, il leader 5 Stelle ha detto: “Fico ha fatto molto bene il presidente della Camera. Se chi non ha esperienza amministrativa non può fare il sindaco, allora nemmeno De Luca avrebbe fatto il sindaco. Non è che per continuare a fare l’amministratore si debba essere al terzo, quarto o quinto mandato”, ha spiegato Giuseppe Conte.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

De Luca gli ha replicato: “Io venivo da 15 anni di lavoro di partito e lotte sociali e non venivo dal nulla”. Sulle Regionali, il presidente De Luca ha detto:”Se definiamo un programma di buonsenso, concretezza e serietà, io non pongo nessun veto personale, altrimenti manderò tutti al diavolo”. 

Parlando su La7 di un possibile accordo con la segretaria del Pd Elly Schlein per appoggiare Roberto Fico alle Regionali in cambio della poltrona di segretario regionale per il figlio Piero, De Luca ha risposto:”Non c’e’ nessun patto e nessun mercato, se no c’e’ un programma di governo serio e credibile”. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento