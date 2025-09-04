Regionali Campania, botta e risposta Conte-De Luca su candidatura Fico

“Non abbiamo fatto nessun patto per posizioni di potere, per ipotecare poltrone o altro. Ci concentriamo sul programma”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a Roma alla festa di Alleanza Verdi Sinistra in merito alle elezioni regionali in Campania.
Parlando di Roberto Fico, candidato alla presidenza in Campania, il leader 5 Stelle ha detto: “Fico ha fatto molto bene il presidente della Camera. Se chi non ha esperienza amministrativa non può fare il sindaco, allora nemmeno De Luca avrebbe fatto il sindaco. Non è che per continuare a fare l’amministratore si debba essere al terzo, quarto o quinto mandato”, ha spiegato Giuseppe Conte.
De Luca gli ha replicato: “Io venivo da 15 anni di lavoro di partito e lotte sociali e non venivo dal nulla”. Sulle Regionali, il presidente De Luca ha detto:”Se definiamo un programma di buonsenso, concretezza e serietà, io non pongo nessun veto personale, altrimenti manderò tutti al diavolo”.
Parlando su La7 di un possibile accordo con la segretaria del Pd Elly Schlein per appoggiare Roberto Fico alle Regionali in cambio della poltrona di segretario regionale per il figlio Piero, De Luca ha risposto:”Non c’e’ nessun patto e nessun mercato, se no c’e’ un programma di governo serio e credibile”.
