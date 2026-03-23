Referendum, affluenza record del 47% a Salerno, superiore al dato nazionale. Il commento con Il Mattino

Primo giorno di affluenza record al voto per il Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Alle 23 di ieri il dato nazionale è del 46% di elettori che si è recato alle urne.
Afflluenza in Campania di circa 8 punti sotto il dato nazionale con circa il 37,8%. Migliore del dato regionale è quello provinciale a Salerno con una percentuale di votanti pari al 39,2%. Affluenza record invece nella città di Salerno dove è stato raggiunto il 47,12%. Ieri sera, si sono registrate anche delle code in alcuni seggi del centro cittadino.
Urne aperte anche oggi, dalle 7 alle 15. Le sezioni allestite in Campania per il voto sono 5.824 in regione. In particolare i cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio consenso sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e l’introduzione del sorteggio per la nomina dei componenti. Questa mattina, abbiamo paralto della prima giornata di voto con un focus sulla città di Salerno con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su affluenza elettori record a Salerno
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