Recuperare e valorizzare alloggi non assegnati, il progetto del comune di Roscigno. L’intervista al sindaco Palmieri

21/06/2026 Attualità Nessun commento
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A Roscigno si apre una nuova fase nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta comunale ha approvato una delibera che punta a recuperare e valorizzare alcuni alloggi attualmente non assegnati, attraverso una collaborazione con ACER Campania e il soggetto gestore del progetto SAI.

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Un’iniziativa che guarda al contrasto dello spopolamento delle aree interne e all’inclusione sociale, ma che solleva anche interrogativi sui tempi di attuazione e sulle ricadute per la comunità locale.

Ne abbiamo parlato con il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri
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Progetto Roscigno
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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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