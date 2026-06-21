Recuperare e valorizzare alloggi non assegnati, il progetto del comune di Roscigno. L’intervista al sindaco Palmieri

A Roscigno si apre una nuova fase nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
La Giunta comunale ha approvato una delibera che punta a recuperare e valorizzare alcuni alloggi attualmente non assegnati, attraverso una collaborazione con ACER Campania e il soggetto gestore del progetto SAI.
Un’iniziativa che guarda al contrasto dello spopolamento delle aree interne e all’inclusione sociale, ma che solleva anche interrogativi sui tempi di attuazione e sulle ricadute per la comunità locale.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri
Ascolta
Progetto Roscigno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.