Record di Navi crociere a Salerno, già 100 mila turisti sbarcati in città. Il punto con Nico Casale (Il Mattino)

Record di approdi di navi da crociera a Salerno. Questa mattina l’arrivo della Norwegian Epic. Dall’inizio dell’anno, le navi da crociera hanno già portato in città circa 100mila passeggeri e si arriverà a 400mila entro fine anno, con una crescita prevista fino a 500mila nel 2027. E’ quanto ha sottolineato l’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che intervistato dal Mattino ha ricordato che la Stazione marittima si è posizionata tra i principali porti per l’arrivo delle navi da crociera, un risultato di grande importanza per la città.
“Portare così tanti turisti sul nostro territorio – ha detto – significa valorizzare ciò che è già stato realizzato e ciò che continueremo a sviluppare”. Questa mattina, abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
Ascolta
Nico Casale su approdi navi crociere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.