Reato di Bullismo, in corso a Nocera Superiore la raccolta firme per la proposta di legge popolare. Il punto col sindaco D’Acunzi

Tra i pochissimi comuni in Campania quello di Nocera Superiore ha avviato la raccolta firme sul proprio territorio a favore della proposta di legge di iniziativa popolare, per poter introdurre il reato specifico di bullismo nell’ordinamento italiano, colmando l’attuale vuoto normativo e potenziando gli strumenti di tutela e prevenzione all’interno delle scuole.
L’obiettivo, fino al 16 agosto prossimo, è ottenere in tutta Italia le 50mila firme necessarie per la proposta di legge che possa essere presentata e discussa in Parlamento. Il testo normativo è stato depositato in Cassazione lo scorso 12 febbraio.
Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha evidenziato la necessità di un impianto sanzionatorio chiaro: “Nessuno deve restare solo, chi pratica il bullismo deve rispondere della gravità delle proprie azioni”. Le sottoscrizioni sono aperte a tutti i cittadini. È possibile firmare in presenza, presso l’Ufficio demo-anagrafico del Municipio di Nocera Superiore durante gli orari di apertura, oppure per via telematica sulla piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia, tramite autenticazione digitale. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco D’Acunzi.
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Gennaro D’Acunzi su raccolta firme contro bullismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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