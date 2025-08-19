Re Panuozzo a Montesano Scalo dal 20 al 24 agosto. Il programma completo

Appuntamento da mercoledì 20 a domenica 24 agosto, in Piazza Larocca, a Montesano Scalo, con RE PANUOZZO.
Panuozzi irresistibili, street food napoletano, frittatine croccanti, crocchettoni farciti, cuoppi, cuzzitielli e molto altro!
Ogni sera spettacoli e musica:
domani sera l’elezione di Miss Regina Margherita; giovedì l’omaggio a Rino Gaetano con la regia di Gianluigi Pagliaro e le musiche dal vivo della Stilnovo Band; venerdì Peppe Cirillo Live Tour; sabato la tribute band degli 883; domenica sera il concorso canoro “The Singer” – Memorial Don Maurizio Esposito. Ospite della serata il mago illusionista Manuel Guarnori.
In particolare, nell’ambito del concorso “The Singer”, da quest’anno, oltre alle categorie Cover Senior e Cover Junior, è stata istituita anche la categoria “Inediti” con la collaborazione di Radio Alfa. Per tutte le info, contattare il Maestro Raffaele Giuliano al numero 3476604461
