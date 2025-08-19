Re Panuozzo a Montesano Scalo dal 20 al 24 agosto. Il programma completo

19/08/2025 Primo Piano, Spettacolo Nessun commento

Appuntamento da mercoledì 20 a domenica 24 agosto, in Piazza Larocca, a Montesano Scalo, con RE PANUOZZO.

Panuozzi irresistibili, street food napoletano, frittatine croccanti, crocchettoni farciti, cuoppi, cuzzitielli e molto altro!

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Ogni sera spettacoli e musica:

domani sera l’elezione di Miss Regina Margherita; giovedì l’omaggio a Rino Gaetano con la regia di Gianluigi Pagliaro e le musiche dal vivo della Stilnovo Band; venerdì Peppe Cirillo Live Tour; sabato la tribute band degli 883; domenica sera il concorso canoro “The Singer” – Memorial Don Maurizio Esposito. Ospite della serata il mago illusionista Manuel Guarnori.

In particolare, nell’ambito del concorso “The Singer”, da quest’anno, oltre alle categorie Cover Senior e Cover Junior, è stata istituita anche la categoria “Inediti” con la collaborazione di Radio Alfa. Per tutte le info, contattare il Maestro Raffaele Giuliano al numero 3476604461

 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento