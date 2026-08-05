Ravello, tragedia sfiorata. 24enne in scooter perde il controllo e fa un volo oltre il parapetto, salvo

Tragedia sfiorata per un 24enne di Maiori che, durante la notte, mentre rientrava a casa in scooter, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il parapetto della Statale 163 facendo volare di sotto il ragazzo.
E’ accaduto in località La Marmorata. Per fortuna del giovane, alcuni manufatti situati al di sotto del piano viabile hanno attutito la caduta.
Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione, dove gli sono state riscontrate contusioni e ferite. Nessuna lesione interna grave, fortunatamente.
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