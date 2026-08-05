Ravello, tragedia sfiorata. 24enne in scooter perde il controllo e fa un volo oltre il parapetto, salvo

05/08/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Tragedia sfiorata per un 24enne di Maiori che, durante la notte, mentre  rientrava a casa in scooter, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il parapetto della Statale 163 facendo volare di sotto il ragazzo.

E’ accaduto in località La Marmorata. Per fortuna del giovane, alcuni manufatti situati al di sotto del piano viabile hanno attutito la caduta.

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Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione, dove gli sono state riscontrate contusioni e ferite. Nessuna lesione interna grave, fortunatamente. 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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