Ravello, telecamere intelligenti per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le parole del sindaco

Telecamere intelligenti per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e l’errato conferimento rispetto all raccolta differenziata.
A Ravello prende il via il nuovo servizio di monitoraggio ambientale voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, in collaborazione con il Comando unico di Polizia Locale Tramonti-Ravello,
In queste ore sono in corso le operazioni di installazione dei nuovi dispositivi mobili di videosorveglianza di ultima generazione. Gli impianti sono dotati di sistemi di intelligenza artificiale in grado di riconoscere persone, veicoli e comportamenti sospetti.
Grazie agli algoritmi di analisi avanzata, sarà possibile individuare con maggiore efficacia gli autori degli illeciti ambientali.
I responsabili saranno soggetti, a seconda della gravità delle violazioni, a sanzioni amministrative o alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
A Radio Alfa, questa mattina, è intevenuto in diretta il sindaco Paolo Vuilleumier.
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telecamere intelligenti
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