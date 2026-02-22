Rave party a Padula con un centinaio di partecipanti bloccato dai carabinieri

Questa mattina, a Padula, i Carabinieri hanno bloccato sul nascere un rave party illegale all’interno dell’area dell’ex polveriera in località Mandranello.
Il raduno non era ancora entrato nel vivo, ma sul posto si erano già concentrati circa cento partecipanti a bordo di una cinquantina di veicoli.
L’intervento tempestivo dei militari ha interrotto l’occupazione abusiva dell’area, evitando l’inizio dell’evento musicale. L’operazione è scattata in applicazione della rigida normativa anti-rave introdotta nel Codice Penale.
Per gli organizzatori e i promotori di eventi non autorizzati sono previste pene fino a sei anni di reclusione e multe fino a diecimila euro.
Proseguono le attività per l’identificazione dei presenti.
