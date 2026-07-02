Rapine lampo a Salerno, fondamentale la collaborazione dei cittadini per l’arresto dei presunti colpevoli

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia, attraverso operatori della Squadra Mobile e dell’UPGSP della Questura di Salerno, ha arrestato in flagranza di reato una donna, 42enne, e ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo, 58enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di due rapine aggravate, commesse in sequenza nella stessa mattinata, ai danni di una farmacia e di un supermercato nel quartiere Pastena.
L’uomo, con un cappello e mascherina chirurgica, è entrato nella Farmacia Costabile e, sotto la minaccia di un coltello da cucina, si è fatto consegnare 100euro. Lo stesso uomo, ha attraversato la strada e ha fatto irruzione con le stesse modalità in un supermercato e si è fatto consegnare 660euro, per poi allontanarsi dal luogo a bordo di un ciclomotore condotto dalla donna.
L’immediata attività investigativa ha permesso di trovare la donna che camminava a piedi nel quartiere cittadino di S. Eustachio, con abbigliamento pienamente corrispondente alle descrizioni fornite; a pochi metri da lei, vi era ancora il ciclomotore. Addosso aveva metà dei contanti provento delle rapine. Successivamente, grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato il complice ripreso senza più la mascherina e quindi riconosciuto. L’uomo avrebbe commesso un’ulteriore rapina, con analoghe modalità lo scorso 19 giugno, ai danni di una farmacia situata in via Rocco Cocchia
Al microfono di alessandro Mazzaro, Vice questore Elvio Barbati, Dirigente squadra mobile e Lara Cianciulli, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
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rapine lampo
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