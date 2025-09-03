Rapine ed estorsioni, un giovane arrestato dai carabinieri a Pagani

03/09/2025

Accusato di aver commesso due rapine e una tentata estorsione, un 30enne di Pagani è stato sottoposto a fermo nel corso di indagini condotte dai carabinieri. L’uomo è sospettato di aver rapinato due sale scommesse, per poi pretendere con la forza del denaro da un commerciante.

E’ stato arrestato e la sua posizione nei prossimi giorni sarà sottoposta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore che dovrà adottare o meno misure cautelari.  

