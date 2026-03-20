Rapine ai distributori di carburanti. La banda della Giulietta bianca semina il panico, 13 rapine in 10 giorni

Prima con la Giulietta rossa, rimasta clamorosamente senza benzina nella zona di via Dalmazia a Salerno, poi la Giulietta bianca.
La banda di quattro giovanissimi rapinatori sta gettando nel panico i gestori dei distributori di carburante tra Salerno e l’agro nocerino sarnese.
In dieci giorni sono state messe a segno 13 rapine. La modalità è sempre la stessa. Scelgono aree di servizio dove sono presenti benzinai.
In quattro, pistole in pugno, arrivano sul posto con la Giulietta bianca a fine turno. Minacciano i benzinai e si fanno consegnare i soldi per poi fuggire. Non amano scassinare i totem del self e quindi fanno irruzione nelle aree di servizio quando sono presenti i dipendenti e, spesso, anche i clienti. La banda della Giulietta, com’è stata chiamata, ha già preso di mira i distributori del raccordo Salerno-Avellino, l’area di sosta Angioina sulla A30, quelle di San Mango Piemonte, Campagna, Nocera Inferiore, Sarno e Angri. Gli ultimi colpi nell’agro, ieri sera. Sempre con lo stesso modus operandi. Gli investigatori sono sulle loro tracce.
Secondo la testimonianza delle vittime, i rapinatori sono giovani del posto. In molti li hanno sentiti parlare in dialetto.
Le telecamere di sorveglianze hanno più volte inquadrato la targa della vettura che però risulterebbe falsa. Vi è, invece, una denuncia di furto di una Giulietta bianca presentata ai carabinieri di Nocera Inferiore. Potrebbe trattarsi della stessa vettura.
foto di repertorio
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