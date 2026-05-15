Rapine a distributori di carburante ed esercizi commerciali nel Salernitano, fermate altre due persone

Erano irreperibili dallo scorso 7 maggio quando erano stati eseguiti 2 fermi nei confronti di altrettanti indagati; adesso, la Squadra mobile di Salerno ha rintracciato e fermato altri due uomini, un 19enne albanese e un 20enne italiano, indagati anche loro dalla Procura di Nocera Inferiore per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, quasi sempre nei confronti di distributori di carburante, ma anche di esercizi commerciali, messi a segno soprattutto nella provincia di Salerno tra marzo e aprile scorsi.
Gli investigatori, con la collaborazione della polizia di frontiera dell’aeroporto di Capodichino, hanno rintracciato uno degli indagati che, dall’Albania, stava rientrando in Italia con volo di linea partito da Tirana. Il secondo, invece, è stato individuato a Poggiomarino, dopo essere rientrato dalla Germania alcuni giorni prima.
L’inchiesta della Procura nocerina punta a far luce su 25 rapine a mano armata in appena due mesi, realizzate con auto rubate e raid in rapida successione nell’agro nocerino-sarnese.
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