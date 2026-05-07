Rapine a distributori di carburante e furti, nel Salernitano arrestati due cittadini albanesi

07/05/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ben 25 rapine, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione di veicoli. Il tutto messo a segno tra marzo e aprile, soprattutto ai danni di distributori di carburante tra l’Agro nocerino-sarnese e il resto della provincia di Salerno da una banda di cittadini di origine albanesi. Due di loro sono stati arrestati dalla squadra mobile di Salerno in quanto accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, i malviventi agivano con modalità ben precise: con volto coperto e armati di pistola, entravano in azione utilizzando auto rubate per raggiungere i distributori di carburante e costringere i gestori a consegnare l’incasso sotto la minaccia delle armi. In alcuni casi sarebbero stati presi di mira anche esercizi commerciali. Il provvedimento di fermo è stato disposto anche per il concreto rischio di fuga degli indagati: secondo gli investigatori, alcuni componenti dell’organizzazione avrebbero  manifestato la volontà di allontanarsi dall’Italia. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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