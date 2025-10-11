Rapinatori arrestati a Salerno, in due bloccati in una sala scommesse a Mercatello

Hanno sequestrato un dipendente di una sala scommesse in via Raffaele Mauri a Salerno, per costringerlo a consegnargli l’incasso. Ma l’intervento tempestivo di carabinieri e polizia ha permesso l’arresto di due salernitani, un 32enne ed un 46enne, condotti in carcere con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il 32enne era già agli arresti domiciliari.
A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni di alcuni residenti che hanno notato i due rapinatori mentre entravano nella sala scommesse con il volto travisato, chiudendo poco dopo la saracinesca dell’attività.
È servito anche l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la serranda e consentire ai militari di bloccare i rapinatori e disarmarli, mettendo in sicurezza l’ostaggio. Gli investigatori hanno accertato che l’arma utilizzata durante la rapina era una pistola a salve, mentre l’auto è risultata rubata. L’incasso di circa mille euro è stato recuperato e restituito.
