Rapinatore solitario in una farmacia a Salerno

Un rapinatore solitario ieri sera ha fatto irruzione nella farmacia Carbone in via Rocco Cocchia a Salerno.
Armato di coltello, l’uomo con sul volto una mascherina sanitaria, ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Presi i soldi è fuggito facendo perdere le tracce.
Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare di individuare il malvivente.
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