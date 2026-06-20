Rapinatore solitario in una farmacia a Salerno

20/06/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Un rapinatore solitario ieri sera ha fatto irruzione nella farmacia Carbone in via Rocco Cocchia a Salerno.

Armato di coltello, l’uomo con sul volto una mascherina sanitaria, ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Presi i soldi è fuggito facendo perdere le tracce.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare di individuare il malvivente.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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