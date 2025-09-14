Rapinato e ferito con un taglio superficiale alla gola, paura per un uomo a Salerno

14/09/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sarebbe stato rapinato del cellulare e ferito con un taglio superficiale alla gola.

Vittima dell’aggressione un 47enne di Salerno.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

L’episodio si è verificato venerdì sera, al quartiere Torrione, sulla spiaggia del lungomare Tafuri, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù.

E’ stato egli stesso ad avvisare i carabinieri con una telefonata, raccontando di essere stato rapinato da un uomo che, con un oggetto tagliente, gli ha intimato di consegnare quanto in suo possesso.

L’uomo è stato portato al Pronto soccorso del “Ruggi” dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento