Rapinato e ferito con un taglio superficiale alla gola, paura per un uomo a Salerno

Sarebbe stato rapinato del cellulare e ferito con un taglio superficiale alla gola.
Vittima dell’aggressione un 47enne di Salerno.
L’episodio si è verificato venerdì sera, al quartiere Torrione, sulla spiaggia del lungomare Tafuri, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù.
E’ stato egli stesso ad avvisare i carabinieri con una telefonata, raccontando di essere stato rapinato da un uomo che, con un oggetto tagliente, gli ha intimato di consegnare quanto in suo possesso.
L’uomo è stato portato al Pronto soccorso del “Ruggi” dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni.
