Rapina negli uffici della parrocchia di San Michele Arcangelo a Nocera Superiore

15/08/2025 Cronaca Nessun commento

Avrebbero agito in pochi minuti, con il volto coperto e armati di spranghe, i malviventi che giovedì sera hanno messo a segno una rapina nella Parrocchia di San Michele Arcangelo alla frazione Croce Malloni di Nocera Superiore.

Almeno in quattro hanno fatto irruzione all’interno nonostante la presenza del parroco e di alcuni giovani, per dirigersi negli uffici del parroco da cui hanno portato via pochi soldi ed effetti personali.

Indagano i carabinieri che stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento