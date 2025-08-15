Rapina negli uffici della parrocchia di San Michele Arcangelo a Nocera Superiore

Avrebbero agito in pochi minuti, con il volto coperto e armati di spranghe, i malviventi che giovedì sera hanno messo a segno una rapina nella Parrocchia di San Michele Arcangelo alla frazione Croce Malloni di Nocera Superiore.
Almeno in quattro hanno fatto irruzione all’interno nonostante la presenza del parroco e di alcuni giovani, per dirigersi negli uffici del parroco da cui hanno portato via pochi soldi ed effetti personali.
Indagano i carabinieri che stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza.
