Rapina in un tabacchi di via Mercanti a Salerno

Una rapina è stata messa a segno questa mattina a Salerno, in un tabacchi di via dei Mercanti, nel centro storico della città.
I malviventi hanno atteso che l’attività aprisse per entrare. Il titolare è stato costretto a stendersi a terra, dietro al bancone, mentre i due prendevano i circa 400 euro rimasti in cassa rimasti dalla sera precedente e qualche pacchetto di sigarette. Sono poi fuggiti via.
Sulla rapina indagano i poliziotti della Squadra Mobile che già hanno raccolto diversi elementi per risalire all’identità dei due che dovrebbero essere di origini straniere.
