Rapina al distributore di benzina a San Cipriano Picentino

Una rapina è stata messa a segno ieri sera, a San Cipriano Picentino, presso un distributore di benzina.
I due malviventi sono arrivati a bordo di un’Alfa Romeo intimando al titolare del distributore di consegnare l’incasso, minacciandolo con una pistola. Subito dopo la consegna, sono fuggiti via.
Il bottino si aggira intorno ai 4000 euro.
I carabinieri stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei due rapinatori.
