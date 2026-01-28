Randagismo, ass. Qua la zampa Effe chiede ambulatorio veterinario nel Vallo di Diano 

28/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
L’Associazione Qua La Zampa Effe, nata a Montesano sulla Marcellana e operativa nel Vallo di Diano, chiede l’istituzione di un ambulatorio veterinario dell’Asl e un canile sanitario per far fronte al fenomeno del randagismo.

Dopo i miglioramenti del fenomeno dal 2018 fino a qualche anno fa grazie ad un protocollo in Comunità montana Vallo di Diano insieme ai Sindaci dei 15 Comuni appartenenti, alla ASL Salerno, al CRIUV, al Parco Nazionale CVDA, negli ultimi tempi c’è stata una inversione di tendenza.

Da qui la richiesta dell’associazione, come ha spiegato a Radio Alfa la Presidente Amanda Cozza

