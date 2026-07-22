Ragone denuncia l’emergenza ambientale al porto di Salerno, ma la Capitaneria rassicura. Il punto con Andrea Pellegrino

Rimane aperta e al centro dell’attenzione la questione dei fumi emessi dalla navi da crociera ormeggiate al porto di Salerno. Per il giornalista salernitano Enzo Ragone, promotore e portavoce attivo del comitato cittadino contro l’ampliamento del porto commerciale di Salerno, allo scalo c’è sempre più un’emergenza ambientale.
Intanto dalla Capitaneria arrivano notizie rassicuranti dai primi accertamenti sul carburante utilizzato dalla navi: hanno escluso problemi ambientali. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su navi crociera al porto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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