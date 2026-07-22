Ragone denuncia l’emergenza ambientale al porto di Salerno, ma la Capitaneria rassicura. Il punto con Andrea Pellegrino

22/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Rimane aperta e al centro dell’attenzione la questione dei fumi emessi dalla navi da crociera ormeggiate al porto di Salerno. Per il giornalista salernitano Enzo Ragone, promotore e portavoce attivo del comitato cittadino contro l’ampliamento del porto commerciale di Salerno, allo scalo c’è sempre più un’emergenza ambientale.

Intanto dalla Capitaneria arrivano notizie rassicuranti dai primi accertamenti sul carburante utilizzato dalla navi: hanno escluso problemi ambientali.  Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.

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Ascolta
Andrea Pellegrino su navi crociera al porto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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