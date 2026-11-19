Un ragazzo di 14 anni alcune sere fa ha subito il furto con strappo di una catenina d’oro mentre si trovava in piazza Vittorio Veneto, a Salerno. Il presunto responsabile è stato bloccato e sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato, in quanto gravemente indiziato di aver strappato dal collo del minorenne la catenina con crocefisso del valore di circa mille euro.
Secondo la ricostruzione investigativa, il 14enne sarebbe stato avvicinato da tre giovani uno dei quali gli avrebbe strappato la collanina, per poi allontanarsi insieme ai complici. Gli agenti delle Volanti hanno rintracciato poco dopo, in piazza della Concordia, un uomo corrispondente alle caratteristiche indicate dalla vittima del furto che poi ha anche riconosciuto. L’uomo è stato fermato e condotto in carcere. Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo la custodia cautelare in carcere.
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