Ragazzo picchiato dal branco a Salerno, mentre le indagini proseguono ci si interroga. La riflessione di Alessandro Turchi

02/12/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Indagini in corso a Salerno dopo il violento pestaggio avvenuto sabato sera, in Piazza della Libertà. Vittima un ragazzo 15enne residente nel quartiere Matierno che sarebbe intervenuto per aiutare una coetanea in difficoltà quando è stato aggredito da cinque ragazzi, uno dei quali lo avrebbe colpito alle spalle con un oggetto contundente. Nonostante la presenza di molte persone che hanno tentato di placare gli animi, il branco ha continuato a picchiare il ragazzo. Qualcuno poi ha allertato le forze dell’ordine e i soccorsi, mettendo in fuga gli aggressori. 

Il giovane ha riportato un profondo trauma alla mandibola e la frattura del setto nasale. Abbiamo commentato questo ennesimo episodio violento che vede protagonisti dei giovanissimi con il sociologo Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione Salerno Migliore.
