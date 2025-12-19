Ragazza di 16 anni violentata a Ferragosto nel Cilento, nei guai due ragazzi di 17 anni

Due ragazzi di 17 anni, residenti nell’Agro nocerino sarnese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 16 anni. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni. I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in una località balneare del Cilento.
Le indagini si sono avvalse di riscontri investigativi, tra cui conversazioni telefoniche e immagini di videosorveglianza, ritenuti utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ne abbiamo parlato con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Alessandro Mosca.
Alessandro Mosca su violenza sessuale
