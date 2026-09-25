Ragazza accoltellata alle spalle nel centro di Salerno, polizia sulle tracce del balordo. Il punto con La Città

25/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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È stata dimessa, ieri mattina, dall’ospedale Ruggi di Salerno, la ragazza di 23 anni, residente a Baronissi, accoltellata mercoledì sera, alle spalle, da un uomo, in Largo San Tommaso d’Aquino a Salerno, nei pressi del luogo in cui lavora. Ha riportato una ferita alla nuca e un’altra alla mano sinistra che ha alzato per proteggersi. La Tac è risultata negativa, ma le è stata fatta una trasfusione in quanto ha perso molto sangue.

La ragazza ha riconosciuto l’aggressore. E’ un uomo del posto ma non lo conosce di persona, dunque non riesce a comprendere il motivo dell’aggressione. “Non ha detto nemmeno una parola. Mi ha dato una o due coltellate, poi ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti e sono scappata. Ora ho paura di uscire di casa, se uno ti aggredisce significa che ti vuole morta” così la 23enne.

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La Polizia sta visionando le immagini della videosorveglianza per risalire all’identità dell’aggressore. Intanto il Prefetto Esposito ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte della Polizia nel centro di Salerno e in altre aree della città. Questa mattina abbiamo fatto il punto sul grave episodio con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.

Ascolta
Domenico Gramazio su ragazza ferita a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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