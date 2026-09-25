Ragazza accoltellata alle spalle nel centro di Salerno, polizia sulle tracce del balordo. Il punto con La Città

È stata dimessa, ieri mattina, dall’ospedale Ruggi di Salerno, la ragazza di 23 anni, residente a Baronissi, accoltellata mercoledì sera, alle spalle, da un uomo, in Largo San Tommaso d’Aquino a Salerno, nei pressi del luogo in cui lavora. Ha riportato una ferita alla nuca e un’altra alla mano sinistra che ha alzato per proteggersi. La Tac è risultata negativa, ma le è stata fatta una trasfusione in quanto ha perso molto sangue.
La ragazza ha riconosciuto l’aggressore. E’ un uomo del posto ma non lo conosce di persona, dunque non riesce a comprendere il motivo dell’aggressione. “Non ha detto nemmeno una parola. Mi ha dato una o due coltellate, poi ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti e sono scappata. Ora ho paura di uscire di casa, se uno ti aggredisce significa che ti vuole morta” così la 23enne.
La Polizia sta visionando le immagini della videosorveglianza per risalire all’identità dell’aggressore. Intanto il Prefetto Esposito ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte della Polizia nel centro di Salerno e in altre aree della città. Questa mattina abbiamo fatto il punto sul grave episodio con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su ragazza ferita a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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