Ragazza accoltellata alle spalle, i residenti del centro storico di Salerno preoccupati. La testimonianza del sociologo Turchi

Sono al vaglio degli investigatori della Polizia le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di largo San Tommaso d’Aquino, nel centro storico di Salerno, dove mercoledì sera, intorno alle 21.30, una ragazza di 23 anni, residente a Baronissi, è stata accoltellata alle spalle mentre era da sola.
Ricoverata in ospedale in codice rosso, è stata dimessa ieri mattina con una prognosi di 20 giorni. Dopo l’aggressione la vittima ha percorso alcune centinaia di metri, in cerca di aiuto, prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. La giovane ha perso molto sangue ed è stata sottoposta anche a una trasfusione. La Tac ha dato un risultato negativo.
La giovane abita da circa un mese a Baronissi ma lavora in una pasticceria del centro storico di Salerno, non lontano dal luogo dell’aggressione. Agli investigatori della Squadra Mobile ha spiegato di non sapere quale possa essere stato il motivo dell’aggressione, escludendo che l’uomo volesse rapinarla. Lo conosceva solo di vista.
La ragazza ha raccontato che stava aspettando l’orario per fare una videochiamata e poi si è trovata quest’uomo alle spalle che l’ha aggredita. “Mi ha dato una o due coltellate e poi mi ha preso a pugni prima che io riuscissi a scappare. Non ha detto nemmeno una parola. Ora ho paura anche di uscire di casa, se uno ti aggredisce in quel modo significa che ti vuole morta”. Queste le parole della vittima.
Le indagini proseguono, in una vicenda ancora dai contorni poco chiari. Intanto, nel quartiere cresce la paura. Tra i residenti del centro storico si registra una forte preoccupazione per un episodio avvenuto in una zona frequentata e non lontano da attività commerciali. Abbiamo raccolto la testimonianza del sociologo Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione Salerno Migliore, che vive proprio nel centro storico.
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Alessandro Turchi su ragazza aggredita a Salerno
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