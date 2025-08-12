Ragazza abbandonata in gravi condizioni alla guardia medica di Marina di Camerota, si indaga

Attimi di paura nella notte a Marina di Camerota per una ragazza di 23 anni, residente a Salerno, abbandonata in gravi condizioni nei pressi della guardia medica.
Secondo una prima ricostruzione, dopo una festa privata in zona Monte di Luna, due persone l’avrebbero lasciata a pochi passi dal presidio sanitario per poi fuggire.
La giovane, quasi in arresto cardiaco per una presunta overdose di cocaina, è stata rianimata e stabilizzata dal 118, poi trasferita in ospedale e dimessa il giorno successivo.
Sono in corso indagini per risalire agli autori dell’abbandono e ricostruire l’accaduto.
