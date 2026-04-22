Raffaele Esposito resta alla guida della Confesercenti provinciale di Salerno. Oggi nostro ospite in diretta

Raffaele Esposito resta alla guida della Confesercenti provinciale di Salerno.
L’incarico gli è stato riconfermato dall’assemblea nella seduta di martedì scorso, che ha avuto luogo a Salerno presso la camera di commercio. Rinnovate tutte le altre cariche. Enormi le sfide, la crisi del commercio causata dalla diffusione della e-commerce ma anche la crisi dei piccoli negozi. Esposito ha indicato la strada per provare a uscire dal tunnel. Il presidente Esposito oggi nostro ospite in diretta
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Esposito su imprese
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