Raf in concerto all’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori il 20 agosto. Oggi nostro ospite in diretta

Giovedì 20 agosto, alle 21.30, l’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori accoglie RAF, tra le firme e le voci più inconfondibili e amate della musica italiana.
Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora E Per Sempre, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione con MOMY RECORDS.
Vero e proprio evergreen che continua ad emozionarci, “Infinito” è uno dei brani manifesto della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, il singolo estivo Pazzi Stupidi Ragazzi.
I biglietti per la tappa a Maiori – a cura di Anni 60 Produzioni in collaborazione con ZA.VI. Management – sono già disponibili su Ticketone QUI.
Per informazioni: 089 4688156 – 320 0713475
Raf è stato ospite questa mattina a Radio Alfa
Ascolta
RAF a Maiori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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