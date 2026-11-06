Radio Alfa e la Banca Monte Pruno, un legame indissolubile. Gli auguri di Michele Albanese per i 50 anni della nostra radio

Radio Alfa festeggia 50 anni. Al nostro fianco, da sempre, la Banca Monte Pruno.
In diretta il messaggio di Michele Albanese, Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Gli auguri di Michele Albanese per Radio Alfa
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