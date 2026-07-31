Raccordo Salerno Avellino, domani riapre al traffico la canna sud della galleria Monte Pergola

Da domani alle 6 Anas riaprirà al traffico la canna sud della galleria Monte Pergola, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, tra gli svincoli di Serino e Solofra.
L’intervento consentirà il ripristino del transito dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni, migliorando la circolazione in un periodo caratterizzato dall’aumento dei flussi estivi e dal trasporto delle merci delle aziende conserviere.
Con entrambe le canne in esercizio, il traffico tornerà a essere separato su una corsia per senso di marcia, con un incremento della sicurezza. Per consentire le ultime operazioni tecniche, la galleria resterà chiusa dalle ore 22 di oggi fino alle 6 di domani, con percorsi alternativi già segnalati.
L’intervento di ammodernamento, finanziato con oltre 42 milioni di euro, ha previsto il rifacimento del rivestimento della galleria, l’ampliamento delle corsie, nuove banchine carrabili, impianti tecnologici, illuminazione, pavimentazione e barriere di sicurezza. I lavori si concluderanno entro la fine dell’anno con gli ultimi interventi sugli impianti e sui bypass.
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